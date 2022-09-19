Превосходства в воздухе нет. Россия стала чаще терять свои боевые самолеты в Украине — британская разведка 19 сентября, 09:28 За последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По оценкам британской разведки, за последние десять дней Россия потеряла в Украине не менее четырех боевых самолетов. С начала вторжения их число сократилось примерно на 55.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха своим наземным войскам, находящимся под давлением наступлений украинских сил.

Видео дня

По данным разведки, ситуационная осведомленность российских пилотов часто бывает плохой.

«Вполне возможно, что некоторые заблудились над территорией противника и попали в зону действия ПВО, когда линия фронта быстро менялась», — говорится в сообщении.

Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов слабости оперативного замысла РФ.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 251 самолет и 217 вертолетов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.