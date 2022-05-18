«Пробуждение Украиной Запада». Россия стала балластом для Китая и в ближайшем будущем может утонуть в дерьме — Яковина 18 мая, 16:09 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Село Бобровка Омской области, Россия 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Из-за санкций, введенных Западом из-за войны в Украине, в России заканчивается импортное оборудование и химические реактивы для очистных сооружений, а это может привести к тому, что РФ в ближайшем будущем может просто утонуть в говне в прямом и переносном смысле.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

Он также отметил, что Украина пробудила Запад и спасла от увядания всю западную цивилизацию, а теперь все объединенные страны вместе смогут изолировать Китай и ограничить его аппетиты в том, что касается мирового господства.

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Китайцы очень хотели посмотреть, как Запад без канцлера Германии Ангелы Меркель, с президентом США Джо Байденом, который не очень понимает, где он находится, отреагирует на примерно такую же военную операцию, какую сам Китай намеревается провести против Тайваня, поэтому они дали российскому диктатору Владимиру Путину добро на применение силы против Украины.

Перед войной ни Россия, ни Китай, ни даже Запад не считали Украину серьезной военной силой, способной дать решительный отпор агрессору. В этом, по-моему, были уверены только сами украинцы. Все остальные в мире не верили в то, что Украина действительно окажется таким крепким орешком.

Китай с неспокойной душой, но все-таки позволил Путину атаковать Украину, но только после Олимпиады. Как я понимаю, сделано это было с одним очень важным условием, с оговоркой — никакого ядерного оружия: применять только обычные вооружения, в крайнем случае использовать химическое, бактериологическое. Применение ядерного оружия может повлечь ответное применение его Западом, а это уже ядерная война, которая будет означать уничтожение самого Китая. Китаю не охота погибать из-за того, что Путин решил присоединить к России Украину.

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Путин согласился. Он же был уверен, что у него за три дня получится. И через три дня после завершения олимпиады дал приказ о нападении российской армии на Украину. Что было дальше и в военном, и в дипломатическом, и в экономическом смысле, все мы довольно хорошо знаем: у Путина буквально все пошло через задницу.

Что касается экономических сложностей, возникших перед РФ после начала этой войны. Запад отказался поставлять в Россию практически все, а Россия ничего сама не производит, поэтому помимо всего прочего в России заканчивается импортное оборудование и химические реактивы для очистных сооружений. Своих аналогов того и другого Россия не производит еще со времен Советского Союза. Поскольку питается население все также исправно, как и раньше, то и места отдохновения россияне посещают с прежней интенсивностью. Эта деликатная проблема скоро грозит полностью выйти из-под контроля с крайне неприятными последствиями. Если совсем просто, то РФ в ближайшем будущем может просто утонуть в говне.

Китайцы приходят потихонечку в ужас. Путинская авантюра в Украине буквально все китайские планы поставила с ног на голову, нарушила Пекину почти все, о чем он мечтал для себя в ХХI веке.

Китай воспринимал Россию, как мультипликатор своей собственной китайской мощи. У России огромная территория; бесконечные и почти бесплатные для Китая ресурсы; прямой доступ к границам Европейского Союза, а через Аляску даже в США; северный морской путь; второй в мире запас ядерного оружия; большая достаточно армия у РФ и так далее. Но главное для Китая в России — вассалы, то есть, послушные, жестко антизападные, антиамериканские власти. И второе — абсолютно покорное население, которое никогда ни за что не будет бунтовать.

Для Китая Россия — это самая главная и самая важная колония. Для Китая Россия уже давно стала территорией для освоения — там вырубаются леса, выкачиваются воды, нефть, газ и все такое прочее. При чем Россия стала для Китая страной завоеванной даже без всякой войны.

Но вот этот верный, мощный, сиятельный рыцарь-вассал, которым китайцы воспринимали Россию, оказался на самом деле сильно напомаженным и очень богато разодетым, но все-таки дряхлым, немощным стариком, к тому же еще больным слабоумием. Он ввязался в драку, которую не может завершить. И надежды на победу в этой драке у него нет! Этот старик попал под жесткие экономические санкции и сейчас умоляет китайцев помочь ему, вытащить его из этой ямы, которую сам он и выкопал. Но Китай уже сейчас не может помочь.

Они же договаривались, что эта война будет короткой, победоносной, молниеносной. А вот к тому, что сейчас началось, китайцы готовы не были. И они не могут помочь Путину, даже учитывая, что он является их вассалом.

Во-первых, если Китай начнет помогать РФ, то западные санкции ударят и по самому Китаю. Во-вторых, у Китая есть собственные сепаратисты, поэтому он не может сейчас официально и открыто поддерживать отделения от Украины каких-то частей.

Россия, как верховный генерал, как лучший вассал, прилюдно обделалась и вышла из фавора у великого императора. Теперь она уже не усиливает Китай, а стала фактором ослабления Китая. Это балласт, якорь, который мешает движению Китая вверх и вперед. Я так подозреваю, китайцы думают, что неплохо бы от этого балласта избавиться. И рано или поздно, я думаю, это случится.

Но вторая гораздо более важная проблема для Китая — это Запад. Действительно героическое сопротивление, которое оказывает Украина российской армии, встряхнуло дряхлеющий западный мир, очистило его от пыли, вытащило из спячки. Последние лет сто западные страны покрывались действительно тонким слоем дорогой пыли. Сейчас Европа ожила: британцы, французы, даже немцы очнулись и начали вспоминать, что такие понятия, как демократия, свобода, толерантность, либерализм, не с неба упали, а за них люди воевали, и что в будущем скорее всего борьбу за эти понятия придется повторить.

Европа благодаря Украине залезла в пыльный чулан, нашла там свой старый меч, достала его и взмахнула над головой, вспоминая былые времена. Британцы уже заметно расправляют плечи, они как будто на 150 лет назад вернулись — во времена своего расцвета. Немцы начали увеличивать оборонный бюджет. Даже покрытый толстым слоем грима французский президент Эммануэль Макрон начал надевать какие-то полувоенные жилетки, худи, и вести себя немножко более агрессивно, чем обычно, хотя до сих пор названивает зачем-то Путину.

Швеция и Финляндия присоединяются к НАТО. Альянс переживает второе рождение. Организация стряхнула с себя какой-то налет, вновь ожила, у нее появилась цель существования. НАТО видит, что есть угроза, при чем угроза не только со стороны России, но и со стороны Китая, и что надо с этим что-то делать. И они уже готовят план — нанимают людей, увеличивают войска.

Европа на глазах помолодела в геополитическом смысле: она стряхивает с себя пыль, разминает мышцы, которые онемели от долгого лежания, сидения или ничего не делания. Она, в конце концов, закупает оружие. При этом европейцы наконец-то перестали говорить, что главное не допустить войны, главное не допустить эскалации. Сейчас, видя в Украине себя, европейцы начали наконец-то говорить, что главное — это победить, показать силу. Да так ее показать, чтобы никто никогда не пытался ничего за Путиным повторить. Имеется ввиду в первую очередь Китай и его аппетиты на счет Тайваня.

По сути говоря, Запад сейчас хочет убрать от власти Путина и заменить тем самым в РФ правящий там режим. Это уже почти официальная позиция США, ЕС.

Все, что случится после победы над Путиным, откроет для США возможность перенаправить свои основные силы на Китай.

Китай, пока американцы занимаются Россией, накапливает силы. Но полный провал путинского вторжения поставил под огромный знак вопроса еще и китайские военные планы относительно Тайваня.

Считалось до недавнего времени, что Китай закончит свою программу строительства современного военно-морского флота в 2024 году. Тогда он будет полностью укомплектован по последнему слову техники. К слову, сейчас уже у китайцев флот больше по количеству кораблей, чем у американцев. Они очень быстро расширяют свою спутниковую группировку для навигации, разведки. И, помимо этого, китайцы строят огромный военно-воздушный флот, состоящий из самолетов-невидимок, специально сконструированных таким образом, чтобы долго летать над океаном, охотиться на американские самолеты Авакс и сбивать их. То есть, китайцы свою авиацию тоже строят специально под задачу освобождения, как они говорят, Тайваня.

Все это должно было повергнуть в ужас несчастных тайваньцев, полностью парализовав их волю к сопротивлению. Страны Запада должны были тоже испугаться и закрыть глаза на высадку китайских товарищей где-то в Тайбэе. Считалось, если китайское вторжение все-таки начнется, то закончится оно победой китайской народной освободительной армии. Но украинский опыт показывает, что вот эта гигантская, до зубов вооруженная армия с подавляющим превосходством в авиации, в ракетах, в кораблях, в другой всякой военной технике, точно также уничтожается в бою, горит, как и любая другая армия.

Никакого подавляющего преимущества, превосходства нет. Более того, наоборот, потому что главное, как выясняется, в любой современной войне — это воля народа к свободе и к победе.

У Тайвани есть такая воля, там люди живут в демократическом обществе, совершенно свободно, как Япония или Южная Корея. Западным обществом их не назовешь, потому что они на Дальнем Востоке, но они живут абсолютно нормальной жизнью — выбирают себе правительство, парламент, у них драки в парламенте происходят. Помимо всего этого, Тайвань изначально вооружен самыми лучшими образцами западного оружия, в первую очередь — американского. То есть, не придется просить Пэтриоты или Ф-16, у них и подводные лодки есть очень хорошие, и корабли, и самолеты, и радары, и ракеты. В то время, как у Китая армия большая, но они в основном используют свои самодельные китайские аналоги российских образцов вооружения.

Китайцы главным образом копируют российскую военную технику и под своим названием ее выпускают в войска. Просто россияне делают два самолеты, китайцы — 222 тысячи самолетов примерно таких же.

Глядя на то, что мы сейчас видим в Украине, столкновение почти гарантирует Китаю чудовищное поражение в любой предстоящей войне за Тайвань. Китай проиграет эту войну с треском, кошмарно. И это начали понимать и американцы, начинают понимать китайцы и понимают сами тайваньцы. То есть Украина разбудила еще и Тайвань, а не только Европу и Запад в целом, и показала неприглядную правду для властей материкового Китая.

Американские специалисты, я подозреваю, во время войны, которая идет сейчас, наверняка вместе с украинскими военными спецами в определенной степени отрабатывают на российских войсках те самые приемы, которые потом американцам пригодятся для войны против Китая. В первую очередь, я думаю, речь идет о военно-морском, о военно-воздушной компонентах, а также о радиоэлектронной борьбе и противодействии системам ПВО.

Но война, может, не самое даже страшное для Китая, потому что экономика этой страны максимально плотно завязана на всем остальном мире. Санкции против Китая могут стать для них даже большей бедой, чем какие-нибудь бомбардировки. И вот сейчас Запад активно «тренируется на кошках», то есть, на РФ, как быстро и правильно вводить санкции пакетами, как договариваться между собой и что обещать третьим странам, как убеждать колеблющихся, и какие санкции из вводимых могут ударить сильнее всего по объекту воздействия.

Если Китай сейчас даст хоть малейший повод, то Запад с огромной радостью прикончит китайские компании, занимающиеся электроникой, банковский сектор, рынок недвижимости, государственные инфраструктурные компании и много чего еще.

Украина разбудила Запад, и теперь он намерен действовать как можно более жестче.

Я уверен, что после победы в украинской войне США и ЕС выдвинут Китаю какие-то очень серьезные требования и по Гонконгу, и по Тибету, и по правам человека. Если Китай откажется от демократизации, то, я думаю, его пустят по той же дорожке к обрыву, по которой сейчас идет российская экономика. Многократно усиленная Германия, США, НАТО, а также их союзники типа Австралии, Японии, даже Индии, возможно, вместе смогут изолировать Китай и ограничить его аппетиты в том, что касается мирового господства, если он и далее будет ставить перед собой цель занять место главной страны в мире, и всем остальным диктовать свои условия.

Сейчас ситуация развивается не самым худшим образом. Мировой интернационал диктаторов, автократов, считавший, что поймал бога за бороду, сейчас переживает тяжелейший кризис, причиной которому стало пробуждение Украиной Запада. Очень жаль, что ценой этого пробуждения стала кровавая война и десятки тысяч человеческих жизней, однако жертвы уже не напрасны, потому что они совершенно точно спасли от увядания и немедленной смерти всю западную цивилизацию.

Возникает, конечно, вопрос: а можно это было сделать без жертв? Я считаю, что да, можно было. Но нам сейчас придется бороться и надеяться на то, что принятие США и Западом в целом меры приведут к падению режима Путина, к изоляции Китая и к победе демократии в ее глобальном, планетарном противостоянии с авторитаризмом, воплощением которого сейчас и стала компартия Китая. В конечном итоге и для самого Китая это будет хорошо, потому что если эта страна станет свободной, демократической, то запросто и без всяких проблем, совершенно мирным путем она сможет воссоединиться с островом Тайвань. Но это дело пока очень далекой перспективы. Сейчас главное победить авторитаризм, диктатуру на украинских полях сражения.

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