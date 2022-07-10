Без объявления мобилизации. Россия ищет более 22 тысяч контрактников — Центр противодействия дезинформации 10 июля, 05:24 Отсутствие человеческих ресурсов заставило РФ взять паузу перед наступлением на Донбасс (Фото:t.me/mod_russia)

Российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают массово набирать контрактников. В региональных центрах занятости РФ появилось более 22,2 тысячи вакансий для военнослужащих по контракту.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



По меньшей мере, семь подразделений, воевавших в Украине, разместили вакансии о наборе снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

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Отмечается, что некоторые из таких подразделений — 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края. (в/ч № 51460) и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк ( в/ч № 32515), причастные к убийствам и пыткам мирных жителей в городе Буча.

При этом больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада ( в/ч № 69647) из Бурятии, которая на втором месте по количеству погибших.

"Эти вакансии указывают на потери российской армии и на общую проблему с набором военнослужащих. По данным британской разведки, именно отсутствие человеческих ресурсов заставило российские войска взять паузу перед наступлением на Донецкую область», — добавили в Центре.

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