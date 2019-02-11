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Россия созывает заседание СБ ООН по ситуации в Украине

11 февраля, 20:39
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EPA

Киев расценивает инициативу РФ как попытку отвлечь внимание от годовщины начала агрессии на Донбассе

Россия обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать во вторник, 12 февраля, заседание по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания Минских соглашений.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

По словам украинского дипломата, РФ созывает Совбез ООН, чтобы отвлечь внимание государств-членов ООН от специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного пятой годовщине начала открытой агрессии России против Украины, которое состоится 20 февраля.

Николенко отметил, что созыв заседания СБ представляется особенно циничным, учитывая отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей со стороны РФ.

Он добавил, что выбор даты проведения заседания СБ не случаен, поскольку на 12 февраля в ООН запланирована презентация плана гуманитарного реагирования для Украины на 2019 год. Речь идет о помощи в размере $ 163 млн для 2,3 млн украинцев, пострадавших в результате агрессии РФ.

Теги:   Украина-Россия Минские соглашения ООН Совет Безопасности

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