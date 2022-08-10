Безграничный цинизм. РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за якобы «ударов Киева по Запорожской АЭС»

10 августа, 06:09
Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС/Facebook)

Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС/Facebook)

Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы «ударами Киева» по захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

Об этом сообщил российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Как докладчика Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Гросси.

Инфографіка: НВ
Фото: Инфографіка: НВ
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Как сообщалось, оккупированная российскими военными ЗАЭС 5 августа отключила от сети один из трех работающих энергоблоков из-за повреждения высоковольтной линии в результате обстрелов.

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С 14 июля ЗАЭС приступила к работе тремя блоками. До этого с момента захвата российскими оккупантами 4 марта она работала двумя блоками из шести.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   ООН Запорожская область Запорожье Совбез ООН Запорожская АЭС Война в Украине Война России против Украины

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