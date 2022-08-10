Безграничный цинизм. РФ инициирует заседание Совбеза ООН из-за якобы «ударов Киева по Запорожской АЭС»
Запорожская АЭС (Фото:ЗАЭС/Facebook)
Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы «ударами Киева» по захваченной оккупантами Запорожской АЭС.
Об этом сообщил российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
Как докладчика Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Гросси.
Как сообщалось, оккупированная российскими военными ЗАЭС 5 августа отключила от сети один из трех работающих энергоблоков из-за повреждения высоковольтной линии в результате обстрелов.
С 14 июля ЗАЭС приступила к работе тремя блоками. До этого с момента захвата российскими оккупантами 4 марта она работала двумя блоками из шести.
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