Россия созывает Совбез ООН: будет жаловаться на поставки оружия в Украину

9 декабря, 02:14
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Заседание Совбеза ООН состоится 9 декабря (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Заседание Совбеза ООН состоится 9 декабря (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Россия созывает встречу Совета Безопасности ООН, на которой хочет «обсудить поставки западными странами вооружения для ВСУ».

Об этом сообщает Укринформ.

Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия ООН Вооружение Поставки оружия Совбез ООН Война в Украине Война России против Украины

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