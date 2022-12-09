Россия созывает Совбез ООН: будет жаловаться на поставки оружия в Украину 9 декабря, 02:14 Заседание Совбеза ООН состоится 9 декабря (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

Россия созывает встречу Совета Безопасности ООН, на которой хочет «обсудить поставки западными странами вооружения для ВСУ».

Об этом сообщает Укринформ.

Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

