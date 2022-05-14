Блокируя украинские порты, РФ сознательно ведет «зерновую войну» — МИД Германии 14 мая, 22:39 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты блокируют украинские порты, что влияет на экспорт зерна из Украины (Фото:minka2507 / Pixabay)

Россия блокирует экспорт зерна из украинских портов, чтобы спровоцировать мировой продовольственный кризис, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел Большой семерки.

Как сообщает Bild, Бербок прямо обвинила Россию в ведении «зерновой войны». Она считает, что правительство РФ намеренно пытается увеличить последствия войны в Украине, распространив их также на Африку.

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"Мы не должны быть наивными", - отмечает Бербок. По ее словам, то, что Россия блокирует порты в Украине, в результате чего зерно не может вывозиться на экспорт, это не просто побочный ущерб от войны: тем самым агрессор готовит почву для того, чтобы сознательно ослабить международное сотрудничество.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море дефицит украинского зерна на мировом рынке приведет к глобальной продовольственной панике. Мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%.

По мнению главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, если порты не заработают за 60 дней, украинской экономике грозит коллапс.

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