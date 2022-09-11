Россия сознательно лжет об украинском зерне, чтобы дискредитировать Украину и минимизировать ее сопротивление вторжению — Минобороны Британии 11 сентября, 10:03 Судно Brave Commander в порту Южный загружает зерно для Эфиопии (Фото:t.me/miUkraune/927)

Россия умышленно лжет, чтобы отвести от себя вину за продовольственный кризис и минимизировать сопротивление Украины вторжению. В то же время ВСУ продолжают добиваться успехов на фронте.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

«В течение последних суток украинские войска продолжали достигать значительных успехов в Харьковской области. Россия, вероятно, вывела подразделения из этого района, но продолжаются бои вокруг стратегически важных городов Купянск и Изюм», — говорится в сообщении.



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Аналитики напомнили, как 7 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что только 60 тысяч тонн зерна, экспортируемого из Украины в августе, было отправлено в развивающиеся страны, а большая часть якобы была поставлена в страны ЕС.



«Утверждения Путина не соответствуют действительности. По данным ООН, около 30% зерна было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии», — отмечают британцы.

В разведке уверены, что РФ проводит преднамеренную кампанию дезинформации, пытаясь отвести от себя вину за проблемы с продовольственной безопасностью, а также дискредитировать Украину и минимизировать сопротивление российскому вторжению.



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