Россия создает «элитную» ударную авиационную группу для атак против Украины — британская разведка 22 мая, 09:43 Су-24 (Фото:Cetus13/www.flickr.com)

Россия, вероятно, создает «элитную» авиационную группу для атак против Украины, сообщила британская разведка в понедельник, 22 мая в Twitter.

В ведомстве заявили, что вероятно, подразделение будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и Су-34 FULLBACK, а также эскадрильи ударных вертолетов.



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Сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям.

В разведке заявили, что сообщения российских СМИ свидетельствуют о том, что Минобороны РФ стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

«Создание группы демонстрирует, как Россия оценивает свои регулярные военно-воздушные эскадрильи, которые серьезно недорабатывают в выполнении своей основной функции — нанесении авиаударов по украинской линии фронта», — сказано в сообщении.

