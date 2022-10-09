На своих условиях. В РФ снова изъявили желание переговоров через посредников

9 октября, 01:43
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Диктатор Владимир Путин (Фото:Getty Images)

Диктатор Владимир Путин (Фото:Getty Images)

В России снова заговорили о желании переговоров с Украиной с участием посредников. В то же время Москва выдвигает свои условия.

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Москва не отказывается от посредничества в переговорах на тех условиях, которые Киев уже отверг.

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По словам дипломата, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, должны убедить Киев увести войска и отказаться от аннексированных территорий.

«Пока свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Нехватки посреднических услуг нет, и мы от них не отказываемся», — сказал Полищук.

30 сентября во время оглашения аннексии украинских территорий российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной.

Впоследствии в этот же день по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но с другим президентом, не с Путиным.

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Зеленский напомнил, что именно Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Переговоры Переговоры с Россией Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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