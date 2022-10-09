На своих условиях. В РФ снова изъявили желание переговоров через посредников 9 октября, 01:43 Диктатор Владимир Путин (Фото:Getty Images)

В России снова заговорили о желании переговоров с Украиной с участием посредников. В то же время Москва выдвигает свои условия.

Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, пишет ТАСС.



Он подчеркнул, что Москва не отказывается от посредничества в переговорах на тех условиях, которые Киев уже отверг.

Видео дня

По словам дипломата, те страны, которые заинтересованы быть посредниками в переговорах России и Украины, должны убедить Киев увести войска и отказаться от аннексированных территорий.

«Пока свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Нехватки посреднических услуг нет, и мы от них не отказываемся», — сказал Полищук.

30 сентября во время оглашения аннексии украинских территорий российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной.

Впоследствии в этот же день по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но с другим президентом, не с Путиным.

Зеленский напомнил, что именно Украина всегда предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных и справедливых условиях.

4 октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.