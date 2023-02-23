«Даже не надо ничего делать». Огрызко рассказал, чем его порадовало выступление Путина перед Федеральным собранием РФ 23 февраля, 15:21 Российский диктатор Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием РФ (Фото:Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV рассказал, чем его порадовало выступление российского диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ.

В эфире Radio NV Огрызко отметил, что «вынужден такие речи слушать», и потратил на то, чтобы дослушать речь Путина до конца, час и 45 минут.

«Это может довольно странно звучать, но я обрадовался. Эта речь и физиономии некоторых лиц в аудитории, тошнота, гадость… Я вспомнил последние съезды Коммунистической партии Советского Союза. Я себя поймал на мысли, что где-то в какой-то момент сейчас Путин скажет "и после этого коммунизм будет построен". Ассоциации очевидны и 100-процентны. Просто меняйте названия тех или иных проектов, объектов, и вы получите ту же риторику. Что касается внешней, внутренней политики — фамилии немного другие, но все остальное — это тоже самое», — сказал бывший глава МИД Украины.

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Он объяснил, что это означает, что Россия «смотрит в прошлое» и «хочет туда вернуться», тогда как «нормальные страны строят планы на будущее», чтобы быть конкурентоспособными.

«Путин и его вся вся братия, по-другому не скажешь, тянут Россию назад. Банальный пример, тоже прозвучавший: Россия возвращается к советскому способу образования. И вы знаете, что писали паблики после этого? "Браво, прекрасно, нам не нужно это мерзкое западное образование, потому что оно воспитывает неизвестно кого. Нам нужно обратно в СССР, потому что там все было хорошо". Я, откровенно говоря, от этого радуюсь, потому что это означает, что они сами себе закрывают перспективу. У них ее не будет. И здесь не нужно даже ничего делать. Они сами это сделают своими руками», — убежден Огрызко.

Бывший глава МИД Украины добавил, что украинцам надо быыло бы думать, как это сделать, но россияне делают это сами.

21 февраля кремлевский диктатор обратился к Федеральному собранию. Путин во время обращения говорил тезисами по методикам российской пропаганды. В частности, диктатор заявил, что на Западе якобы «педофилия становится нормой», а «священников заставляют одобрять однополые браки».

Кроме того, он объявил, что РФ прекращает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин также пригрозил новой эскалацией и расширением агрессии на фоне разговоров о передаче ВСУ дальнобойного оружия.