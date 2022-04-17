Россия сместила фокус на наступление на востоке Украины, но свою конечную цель не изменила — разведка Британии 17 апреля, 10:16 Цей матеріал також доступний українською В Минобороны Британии убеждены, что РФ не изменила своей конечной цели по войне в Украине, несмотря на сосредоточение сил на востоке (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Российские войска продолжают передислокацию боевой и вспомогательной техники из Беларуси на восток Украины, где фокусируют свои наступательные действия. Однако конечная цель РФ остается неизменной, сообщает Минобороны Великобритании.



Война России против Украины — главные события 17 апреля

Согласно последним данным разведки, оккупанты сосредоточивают свои силы возле Харькова и Северодонецка. Отмечается, что вражеская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где РФ планирует возобновить наступательную активность.

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«Хотя оперативный фокус России сместился на восточную Украину, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от ориентации на евроатлантический курс и утвердить собственное региональное доминирование», — сообщает британская разведка.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что оккупанты усилили обстрелы вдоль линии разграничения на Донбассе. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские войска на донецко-луганском направлении начнут наступление, как только закончатся дожди. По количеству личного состава и технике они готовы к попытке прорыва.

NBC News со ссылкой на чиновников Пентагона сообщило, что новое наступление РФ может начаться уже в ближайшие дни.

С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Сейчас оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до вторжения находились под контролем Украины, стягивая свои войска для наступления на Донбасс.

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