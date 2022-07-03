Россия изменила тактику в войне, чтобы заставить Украину пойти на уступки на переговорах — Подоляк 3 июля, 00:18 Последствия ракетного удара россиян по курортной Сергеевке Одесской области (Фото:ГСЧС)

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ изменила тактику в войне против Украины. Россияне атакуют ракетами мирные города, чтобы запугать украинцев и склонить украинские власти к переговорам или территориальным уступкам.

«Россияне перешли к концепции войны, где хотят построить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на некоторые уступки России. То есть, какая сейчас тактика? С одной стороны, они совершенно не учитывают, как на это реагирует мир на эти бесчеловечные атаки крылатыми ракетами жилых кварталов. Они заставляют наших людей давить на правительство, чтобы они сказали „пойдем на какие-то территориальные уступки“», — подчеркнул Подоляк в интервью 24 каналу.

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По его словам, РФ вкладывает деньги в свое пророссийское лобби на политических рынках других стран для того, чтобы они тоже говорили, «давайте как-то войну заканчивать».

Подоляк отметил, что для того, чтобы сломать новую концепцию войны России, Украине нужна не только противовоздушная оборона, но и система противоракетной обороны. По его словам, это «ключевое, чтобы сломать новую концепцию войны России».

В течение последней недели Россия совершила несколько ракетных терактов, в результате которых погибли мирные украинцы.

Так 26 июня российские ракеты попали в жилую многоэтажку в Киеве, в результате чего погиб один человек. Еще одна ракета попала в детский сад в столице, который, к счастью, не работал в тот день.

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28 июня россияне ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, убив более 20 человек. Окончательное количество погибших устанавливают.

В ночь на 1 июля российские бомбардировщики Ту-22 нанесли удары сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 Буря по курортному поселку Сергеевка в Одесской области. В результате погиб не менее 21 человек, среди которых 12-летний ребенок.

Также оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Харькове и Николаеве, убивая мирных украинцев.

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