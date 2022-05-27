«Россия абсолютно утратила доверие». Квасьневский не видит шансов создать глобальную систему безопасности, пока идет война в Украине 27 мая, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Президент Польши в 1995—2005 годах Александр Квасьневский (Фото:Tedi / newspix.pl)

Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что современная система органов коллективной безопасности не является эффективной, а новые альтернативы не могут быть созданы, пока идет война в Украине.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом он заявил в интервью НВ, комментируя эффективность существующих институтов глобальной безопасности в мире.

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«Говорить о международных институтах не менее сложно, возьмем Россию, которая является членом Совета безопасности ООН, органа коллективной безопасности, но при этом развязала брутальную войну в Украине. Из таких примеров, мы понимаем, что система органов коллективной безопасности не эффективна и не работает так, как это нужно, и это проблема», — подчеркнул Квасьневский.

Он признал, что на сегодняшний день не видит возможностей для организации новых институтов, «которые включали бы всех влиятельных игроков, таких как США, ЕС, Китай и Россия.».

«В то время как западный мир противостоит российской агрессии, как мы можем договориться о чем-то еще? Россия абсолютно утратила доверие со стороны других возможных партнеров по переговорам, и на это есть все причины. Россия постоянно лжет, постоянно лжет ее президент, называя огромную войну специальной военной операцией, - напомнил экс-президент Польши. — До тех пор, пока Россию будет возглавлять Путин, до тех пор, пока эта страна будет продолжать агрессивную войну на территории Украины, никакие новые системы безопасности в мире не возникнут и не будут эффективными».



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