«Россия рождает «путиных». Почему смена диктатора не изменит агрессивный режим в РФ — Огрызко 11 апреля, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Собака мочится на стену с изображением Путина. Сербия, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Дипломат Владимир Огрызко убежден, что смена диктатора Владимира Путина на любого другого руководителя России не изменит режима в стране. Об этом бывший министр иностранных дел Украины рассказал в эфире Радио НВ.

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«Представителей демократии в России можно пересчитать на пальцах двух рук. Потому что не Путин руководит Россией, а Россия рождает „путиных“. Этот российский биоматериал, по-другому его назвать нельзя, хочет иметь Путина и на 80% поддерживает все зверства, которые сегодня мы с ужасом видим в нашем государстве. Поэтому от смены Путина на Мутина или на любого другого система не меняется», — считает Огрызко.

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Эту аксиому, добавляет дипломат, не хотят понимать западные партнеры. Они, по его мнению, верят, что новый лидер может изменить Россию:

«Это принципиальная и колоссальная ошибка. Они не хотят залезть в глубину процессов, а скользят по поверхности».

Огрызко предлагает представить, что вместо России в нынешнем виде есть несколько государственных образований, не имеющих великодержавных проявлений. Каждое из таких образований дипломат сравнил для примера с Бельгией.

«Не может условная Бельгия быть великодержавной страной, потому что великодержавие — это то, что имеет под собой какие-то большие территории, какие-то экономические возможности и так далее. Если этого нет, возникает нормальная ситуация, когда страна работает для нужд собственного народа и пытается развиваться в демократическом и социальном плане. То есть нет оснований для агрессивного шовинизма. В России это культивируется веками именно потому, что „мы великие“. Вот это величие превращается во внутренней политике России в сплошной ужас шовинизма, а снаружи — в агрессивность, которую мы теперь уже испытываем в полной мере на себе», — объяснил экс-министр.

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