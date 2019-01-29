Россия сделает все для поддержки правительства Мадуро - Лавров Сегодня, 13:26 456 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Сергей Лавров ЕРА

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать все, чтобы поддержать правительство Николаса Мадуро.



По словам Лаврова, США "взяли открытый курс на свержение законных властей в Каракасе", а руководство оппозиции получает указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки Мадуро.

"Мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - цитирует Лаврова ТАСС.

10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Николаса Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию против режима.

23 января спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

По данным Reuters, за несколько дней до начала антиправительственных протестов в Венесуэле группа наемников российской частной военной компании прибыла в страну для охраны Мадуро.

В результате столкновений между протестующими и полицией погибли более 40 человек.



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