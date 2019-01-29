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Россия сделает все для поддержки правительства Мадуро - Лавров

Сегодня, 13:26
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ЕРА

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет делать все, чтобы поддержать правительство Николаса Мадуро. 

По словам Лаврова, США "взяли открытый курс на свержение законных властей в Каракасе", а руководство оппозиции получает указания из Вашингтона не идти ни на какие уступки Мадуро.

"Мы вместе с другими ответственными членами мирового сообщества будем делать все, чтобы поддержать законное правительство президента Мадуро в отстаивании венесуэльской конституции и тех методов урегулирования кризиса, которые находятся в конституционном поле", - цитирует Лаврова ТАСС.

10 января, несмотря на непризнание мировым сообществом результатов президентских выборов в Венесуэле, Николаса Мадуро во второй раз принял присягу главы государства.

После этого, 21 января, в Каракасе группа военных потребовала отстранить его от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию против режима.

23 января спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году. 

По данным Reuters, за несколько дней до начала антиправительственных протестов в Венесуэле группа наемников российской частной военной компании прибыла в страну для охраны Мадуро.

В результате столкновений между протестующими и полицией погибли более 40 человек.

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Теги:   Сергей Лавров Николас Мадуро Венесуэла Россия

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