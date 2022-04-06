«РФ считает себя колониальной империей». Главное из речи Зеленского в парламенте Ирландии 6 апреля, 16:05 Цей матеріал також доступний українською Выступление Владимира Зеленского в парламенте Ирландии, 6 апреля (Фото:Maxwells / Handout via REUTERS)

НВ публикует главные заявления из выступления президента и его видео.

Этой ночью российские ракеты снова ударили по украинской гражданской инфраструктуре. В частности, по очередной базе с горючим. Одной из десятков, которые Россия рассматривает как мишень. И это уже стало фирменным почерком оккупантов — уничтожать все, что обеспечивает обычную жизнь обычным людям. Они последовательно уничтожают места хранения горючего, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля. Минируют постоянно все. Все, что оставляют.

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Россия использует голод как оружие. Россия заблокировала все наши морские порты вместе с суднами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт. Зачем они это делают? Потому что они рассматривают и голод как свое оружие. Оружие против нас, обычных людей. Как инструмент для доминирования. Украина — одно из ведущих государств на мировом рынке продовольствия. Без нашего экспорта — это не просто дефицит, а угроза голода для более десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены. Это факт. Сейчас в Украине – время посевной кампании. Срывать нам посевную, уничтожать нашу инфраструктуру – это сознательно провоцировать продовольственный кризис.

Россия использует голод и против украинцев. Россия использует голод с первых дней войны и против наших людей. Хуже всего в Мариуполе. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад. Они перекрыли доступ как с земли, так и с моря. Любой доступ. Они блокируют гуманитарные грузы, не дают ничего завезти — еду, воду, медикаменты. Пока был снег, люди могли растопить хотя бы снег, чтобы получить воду, а сейчас и этого нет.

В Мариуполе не осталось ни одного целого здания, неизвестно, сколько мариупольцев убили россияне. Продолжаются круглосуточные обстрелы, авианалеты, продолжаются бомбардировки… В Мариуполе не осталось уже ни одного целого здания, ни одного неповрежденного здания. В полумиллионном городе – ни одного. Погибших и убитых хоронили прямо во дворах разбитых многоэтажек. Когда это могли делать. Но даже так похоронить в значительном количестве случаев не удавалось. Тела людей так и остались на улицах, в развалинах домов, в заваленных подвалах. Мы не знаем, сколько мариупольцев было убито Россией. Но мы точно знаем, что это было частью общей тактики оккупантов. Когда это слышишь, может показаться, что это невозможно. Может показаться, что никто в современном мире не решится делать такое. Но это реальные факты. Факт того, что жители Мариуполя на листах школьных тетрадей рисовали, как найти, где в городских дворах похоронены тела их близких.

Оккупанты расстреливали людей на дорогах и не пытались убрать тела с улиц. Факт, что российские оккупанты расстреливали людей на дорогах, когда они пытались спастись из заблокированных городов. До сих пор на украинских дорогах — сотни расстрелянных машин. Факт, что российские военные даже не пытались убирать с улиц тела убитых людей. Пока Буча, Ирпень и другие наши города находились в оккупации, трупы лежали прямо на дорогах, на обочинах, во дворах домов где угодно...

За 42 дня российского полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 167 детей. В результате российских обстрелов разрушены или повреждены 927 образовательных учреждений, 285 больниц. Оккупанты обстреляли даже 73 скорых! Они бомбили и обстреливали даже церкви… Даже укрытия, о которых они точно знали, что там нет никого, кроме женщин и детей…

Россия не заслуживает быть среди других в международном сообществе. Россия не заслуживает отношений с ней, как с одним из нормальных государств. Она должна отвечать за все, что натворила на украинской земле. В ХХІ веке они рассматривают свое государство как колониальную империю, которая якобы имеет право покорять соседние народы и уничтожать любую основу для их самостоятельной жизни. Уничтожать даже самую идентичность народов. Все, что делает нас украинцами. Вместе с российской армией на нашу территорию сразу заходили и подразделения, созданные для подавления политического сопротивления.

До сих пор раздаются дискуссии о санкциях против Российской Федерации. После всего, что мы пережили в Украине. После всего, что сделали российские войска. Даже сейчас, когда мир уже все знает о военных преступлениях России против наших людей, нам приходится убеждать даже некоторые европейские компании уйти с российского рынка. Нам до сих пор приходится убеждать западных политиков некоторых стран, что нужно остановить любую связь российских банков с глобальной финансовой системой. Нам до сих пор приходится, к сожалению, убеждать Европу, что российская нефть не может снабжать российскую военную машину щедрым потоком денег.

Россия оставила без дома уже 10 миллионов украинцев, вынужденных уехать из родных городов из-за этой войны.

Мы должны вместе сделать все, чтобы Россия искала только мир. Призываю вас убеждать партнеров по Евросоюзу в отношении более жестких санкций против Российской Федерации. К таким санкциям, которые реально остановят военную машину России. Надо останавливать всю торговлю с Россией. Следует блокировать связи российских банков с финансовой системой мира. Надо обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть и тратит именно на ракеты, бомбы, артиллерийские обстрелы… Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Пока что. Политических лидеров, бизнес-лидеров.

Только вопрос времени, чтобы мы вместе с вами жили в нашем общем европейском доме. Я благодарен вам за поддержку специальной ускоренной процедуры предоставления членства Украины в Евросоюзе, что с вашим лидерством будет еще быстрее и выгоднее для обоих наших народов. И уже сейчас нужно думать о восстановлении нашей страны после войны. Я приглашаю Ирландию поучаствовать в этом проекте.

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