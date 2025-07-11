Россия сама решила, что она враг Запада — МИД Польши
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сама решила стать врагом Запада, напав на Украину (Фото: Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS)
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сама решила, что она враг Запада, напав на Украину.
Об этом он сказал в интервью RMF FM, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия является врагом Польши.
«Мы не хотели бы, чтобы она была врагом. Лучше жить в гармонии с нашими соседями, но если сосед нападает на другого соседа, который находится рядом с нами, это имеет свои последствия», — сказал он.
Он также подчеркнул, что если Россия шпионит, засылает диверсантов, угрожает, в том числе ядерным оружием, то она «сама решила, что является врагом Запада».
«Она также ведет фашистский, имперский нарратив у себя дома — так она учит все свое общество быть агрессивным, поэтому у нас есть основания бояться России», — подчеркнул он.
11 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что крупный пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве вызвал поджог по заказу российских спецслужб. Некоторые виновные уже задержаны, других — разыскивают.
Год назад, 12 мая 2024-го, в Варшаве вспыхнул масштабный пожар в ТЦ на улице Маривильской. Огонь удалось потушить только на следующий день. Поскольку пожар был очень быстрым и интенсивным, появились предположения, что причиной стал поджог.
ТЦ Marywilska 44 является одним из крупнейших в Варшаве. Он включает торговый центр площадью 62 100 квадратных метров и крытый рынок площадью 12 100 квадратных метров.