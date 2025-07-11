Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия сама решила, что она враг Запада, напав на Украину.

Об этом он сказал в интервью RMF FM, отвечая на вопрос о том, действительно ли Россия является врагом Польши.

«Мы не хотели бы, чтобы она была врагом. Лучше жить в гармонии с нашими соседями, но если сосед нападает на другого соседа, который находится рядом с нами, это имеет свои последствия», — сказал он.

Реклама

Он также подчеркнул, что если Россия шпионит, засылает диверсантов, угрожает, в том числе ядерным оружием, то она «сама решила, что является врагом Запада».

«Она также ведет фашистский, имперский нарратив у себя дома — так она учит все свое общество быть агрессивным, поэтому у нас есть основания бояться России», — подчеркнул он.