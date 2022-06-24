«Россия сама нарвалась». Почему Токаев не побоялся жесткого выпада в адрес Путина — политолог 24 июня, 10:12 Цей матеріал також доступний українською Касым-Жомарт Токаев 17 июня заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что Казахстан не признает независимости «Л/ДНР» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ объяснил, почему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не побоялся жесткого выпада в адрес российского диктатора Владимира Путина на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



«Россия сама нарвалась на достаточно жесткий ответ со стороны Токаева, чего стоит только модерация дискуссии с ним Маргаритой Симонян, чей супруг неоднократно делал весьма оскорбительные выпады в сторону Казахстана и его главы, или же показная забывчивость Путина в отношении имени Токаева. Все это характерные для России стремления унизить», — объяснил Преображенский.

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При этом, по его словам, Казахстан находится в сфере влияния России и Китая.

«Как только Россия в рамках ОДКБ ввела в Казахстан свои так называемые миротворческие силы, в эту же проблему активно вмешался Китай, и Россия вынуждена была вывести войска практически сразу же, при том, что Путин уже начинал говорить о сохранении их там максимально долго», — привел пример политолог.

Преображенский отметил, что Китай не стесняется вмешиваться и ограничивать российское влияние.

«К тому же у Казахстана совсем иные экономические интересы, чем у России, это зависимая от экспорта экономика, где главные инвесторы — это США и Великобритания. Разрушать свою экономику ради весьма сомнительных геополитических игр России Казахстан точно не будет», — добавил он.

17 июня Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина, который в очередной раз не смог запомнить его имя и отчество, сказал, что Казахстан не будет признавать «Л/ДНР», как это сделала Россия.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у страны-агрессора остался единственный союзник на политической карте — Сирия.

Комментируя собственное заявление о непризнании «Л/ДНР» во время выступления на Катарском экономическом форуме во вторник, 21 июня, Токаев сказал, что «территориальная целостность стран должна преобладать».

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