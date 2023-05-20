«Эскалационный сценарий». В МИД РФ отреагировали на то, что Украина получит F-16 20 мая, 16:36 В Украине рассчитывают на получение F-16 осенью (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал создание «коалиции истребителей», которая должна поставить Украине самолеты F-16.

«Идет движение по так называемой лестнице эскалации», — передает заявление Грушко российское пропагандистское агентство ТАСС.

Он угрожает, что «эскалационный сценарий» связан с риском для западных стран, Россия будет учитывать планы Запада и у нее якобы есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей «военной операции» в Украине.

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20 мая в Белом доме подтвердили участие в «коалиции истребителей». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов поставит.

Салливан сообщил, что Украина получит истребители при условии, что они не будут использоваться для ударов по территории Российской Федерации.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в обучении украинских пилотов на западных истребителях.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев надеется, что истребители F-16 появятся в Украине осенью.

