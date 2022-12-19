«Опасные замыслы». В МИД РФ разразились бредом и угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300 19 декабря, 14:41 В МИД РФ разразились бредом в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300 (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

Представитель МИД РФ Мария Захарова разразилась бредом и угрозами в адрес Греции из-за планов страны отправить Украине С-300.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны-агрессора.

По ее словам, Россия считает «провокационными» и «враждебными» планы о поставках Украине С-300 и других средств ПВО российского/советского образца.

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Захарова бредит, что Афины, направляя вооружения в зону боевых действий, «становятся прямыми соучастниками» якобы «украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе проживающих там многочисленных этнических греков».

Представительница российского МИД вспомнила о существовании «российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года», которые запрещают Греции реэкспорт поставленной РФ военной техники третьей стороне без согласия России.

По словам Захаровой, «вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена» российскими оккупантами.

«Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — сказала она.



По данным СМИ, Греция готова отправить российские зенитные системы С-300 Украине, но только если США установят на Крите взамен них противоракетные комплексы Patriot.