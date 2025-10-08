Госдума РФ приняла законопроект о денонсации соглашения между правительствами Соединенных Штатов и России по утилизации оружейного плутония . Россияне утверждают, что причина этому — «действия США».

Об этом сообщает The Moscow Times.

Договор предусматривал, что обе стороны ликвидируют по 34 тонны начинки для ядерных ракет, которая на тот момент считалась лишней для военных целей. Также аннулируется ряд протоколов к соглашению, отмечает издание.

«Сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию является неприемлемым», — сказал заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков.

В пояснительной записке говорится, что причиной денонсации соглашения стали «действия США». В документе указано: сохранение каких-либо дальнейших обязательств по плутонию, являющемуся предметом договора, является якобы нецелесообразным.

В комитете Госдумы по международным делам заявили, что цель законопроекта — якобы предотвращение угроз для нацбезопасности России.

Соглашение между США и Россией по оружейному плутонию — что известно

РФ и Соединенные Штаты подписали соглашение по оружейному плутонию в августе 2000 года. Его ратифицировали в 2011-м. Начало переработки оговоренного в договоре плутония путем использования материала в качестве компонента топлива атомных электростанций планировалось на 2018 год.

Однако в 2016 году российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приостановлении соглашения с США. Он заявил, что Вашингтон не обеспечивает «выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония», которые страна взяла на себя в рамках международных договоров.

Кроме того, Кремль тогда выдвинул ряд требований, которые не касаются вопроса утилизации плутония. К примеру, РФ потребовала от Вашингтона сокращения военной инфраструктуры и численности войск США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года.

Также Москва требовала отмены санкций, которые ввели Соединенные Штаты после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году.