Россия разбирает импортируемую технику на запчасти для армии — Ермак
Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне начали разбирать любую импортируемую технику, чтобы использовать ее запчасти в военных целях.
Об этом он написал в Telegram.
«Мы наблюдаем бум европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России после широкомасштабного вторжения в Украину. Эта техника также попадает потом и в РФ», — говорится в сообщении.
По словам главы ОП, у России сейчас нет четкой разницы между гражданским и военным использованием разного рода компонентов и чипов.
«Любая иностранная техника, импортируемая в Россию, может в конце концов быть использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут. Именно поэтому нужно сделать невозможным для них эти процессы», — подчеркнул Ермак.