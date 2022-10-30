Россия разбирает импортируемую технику на запчасти для армии — Ермак 30 октября, 14:21 Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне начали разбирать любую импортируемую технику, чтобы использовать ее запчасти в военных целях.

Об этом он написал в Telegram.

«Мы наблюдаем бум европейского экспорта стиральных машин, холодильников и даже электрических молокоотсосов к соседям России после широкомасштабного вторжения в Украину. Эта техника также попадает потом и в РФ», — говорится в сообщении.

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По словам главы ОП, у России сейчас нет четкой разницы между гражданским и военным использованием разного рода компонентов и чипов.



«Любая иностранная техника, импортируемая в Россию, может в конце концов быть использована для достижения военных целей, потому что санкции обрезали россиянам доступ к западным технологиям, поэтому они ищут чипы для применения их впоследствии в военных целях там, где могут. Именно поэтому нужно сделать невозможным для них эти процессы», — подчеркнул Ермак.