Теракты, военное положение, мобилизация. Военный эксперт раскрыл тайный план Кремля

18 июля, 17:31
Разрушенный взрывом дом в российском Белгороде, 3 июля (Фото:Alexey Stopichev/BelPressa/Handout via REUTERS)

Разрушенный взрывом дом в российском Белгороде, 3 июля (Фото:Alexey Stopichev/BelPressa/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ рассказал, что Россия пытается дегуманизировать украинцев, обвиняя их в обстреле приграничных российских населенных пунктов с беспилотников, и может устроить серию терактов, чтобы оправдать военное положение и всеобщую мобилизацию.

«Задача № 1 — дегуманизация Украины и нас, украинцев, как нации: „Если придут украинцы, вас всех поубивают, идите в военкомат и защищайте страну от бандеровцев и националистов“», — констатировал он.

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Жданов добавил, что, по его мнению, «спецслужбы подтягивают как запасной вариант: если будет принято решение в Кремле, то будет еще серия терактов и объявят военное положение, всеобщую мобилизацию».

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По его словам, это может быть мотивом периодического совершения терактов и обвинения в обстрелах украинцев.

В ночь на 3 июля в российском Белгороде раздались взрывы. Вскоре стало известно, что в результате обстрела погибла семья из Украины, сбежавшая от боевых действий.

Дергачевский мэр Вячеслав Задоренко сообщил со ссылкой на вынужденных переселенцев, что погибшие — семья Коптеловых из Цуповки Харьковской области. Он отметил, что Россия уничтожает украинцев как на украинской, так и на своей территории.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Мобилизация Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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