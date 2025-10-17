РФ расширяет авиабазу Энгельс-2: россияне готовят 12 новых стоянок для ракетоносцев — ГУР

17 октября, 17:03
Ракетоносцы Ту-95МС на авиабазе Энгельс-2, 2005 год (Фото: Dmitriy Pichugin/Wikimedia)

РФ расширяет авиабазу Энгельс-2 — главный центр стратегической авиации, откуда запускают самолеты-ракетоносцы для ударов по территории Украины.

Об этом сообщило спецподразделение ГУР МО Аратта в своем Telegram-канале в пятницу, 17 октября.

По словам военных, в северной части базы продолжается заливка бетона и подготовка 12 новых стоянок для самолетов Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35.

Россия расширяет авиабазу Энгельс-2 (Фото: Спецподразделение ГУР МО Аратта/Telegram)
Спецподразделение отметило, что именно с Энгельса-2 Россия осуществляет массированные атаки по украинским городам. Ранее украинские беспилотники уже поражали объект. В частности, были уничтожены десятки крылатых ракет и топливные склады — взрывы были слышны даже в Саратове.

Читайте также:
ГУР назвало 139 судов и 142 капитанов, которые участвуют в перевозках санкционной нефти и украинского зерна

«Активное строительство свидетельствует: Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые способности — беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение», — говорится в сообщении.

