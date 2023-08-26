«Это очень публичные лица». Россия распространяет пропаганду через лидеров мнений на Западе — CNN 26 августа, 10:21 ФСБ (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

Согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, ФСБ РФ систематически распространяет прокремлевскую пропаганду, используя частные отношения между российскими агентами и влиятельными лицами Запада.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По данным разведки, ФСБ пытается повлиять на государственную политику и общественное мнение на Западе, направляя российских гражданских лиц налаживать отношения с влиятельными людьми США и Запада, чтобы потом распространять нарративы, которые поддерживают цели Кремля.

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«Эти операции влияния разработаны как заведомо небольшие по масштабу, общая цель состоит в том, чтобы США и западные лица представили эти идеи как, казалось бы, естественные», — сказал он.

По его словам, такие «операции влияния» создают преимущественно на личных отношениях, строя доверие, которое затем используют, чтобы втайне продвигать «повестку дня ФСБ».

По данным разведки, кампании иногда были эффективными для распространения российских нарративов в западной прессе.

Чиновник привел пример выступления главы неправительственной российской организации Максима Григорьева в ООН. Он представил ложное исследование, где распространялась ложь, что якобы гуманитарная группа Белые каски, которая работает в Сирии, поставляет на черный рынок человеческие органы и имитирует химические атаки, на самом деле организованные президентом Сирии Башаром аль-Асадом, союзником РФ.

По словам собеседника CNN, эти заявления Григорьева попали в телевизионный репортаж на ультраправом канале в США.

Но чиновник подчеркнул, что западные голоса, которые стали рупором российской пропаганды, почти наверняка не осознавали, какую роль они играют.

«В конце концов, эта бессознательная цель распространяет операцию российского влияния, российскую пропаганду среди целевой аудитории… Многие из распространителей случайные люди — они не знают, кто, по сути, сеет эти нарративы», — сказал он.

Чиновник отказался сообщить детали, чтобы подтвердить утверждение разведки, что ФСБ финансирует операции такого рода, но отметил, что удалось установить причастность спецслужбы, поскольку легко отследить нарративы, которые они продвигают в открытых источниках.

«Как только вы узнаете, кто эти люди и какая их связь с ФСБ, по характеру их деятельности — это очень-очень публичные лица», — заявил чиновник.

«Поэтому я просто сказал бы, что не так трудно немного расследовать связи», — добавил он.

Американский чиновник также привел несколько примеров российских агентов среди гражданских лиц, которые выполняли приказы ФСБ.

Среди них Андрей Степаненко, который в 2014 году основал медиапроект, спонсировавший журналистов из США и Запада, чтобы те посетили восточную Украину и узнали якобы «правду» о том, что происходит в регионе.

По данным разведки, на самом деле его действиями руководила ФСБ и «почти наверняка финансировала проект».

Американский чиновник также упомянул Наталью Бурлинову, основательницу российской неправительственной организации, которая регулярно координировала финансируемые ФСБ усилия в публичной дипломатии.

По данным разведки США, в 2018 году она проводила мероприятия в нескольких американских аналитических центрах и университетах в Нью-Йорке, Бостоне и Вашингтоне, которые финансировала ФСБ. В начале 2023 года ей предъявили обвинения в сговоре с офицером ФСБ и попытках действовать в качестве нелегального агента России в США.

Американский чиновник отказался сказать, использовала ли Россия такую же тактику, чтобы попытаться повлиять на выборы в США.

По данным разведки, ФСБ также использует подобную тактику для влияния на политическое мнение в России. В частности, представитель российской прессы Антон Цветков организовал протесты у посольств в Москве, в частности у посольства США, по указанию ФСБ. Протесты продвигали российские нарративы о войне России против Украины, в частности о «украинских нацистов» и обвинения США и их союзников в «гибели детей на Донбассе», одновременно скрывая роль российского правительства.

«Целью этих протестов действительно было… продать это российскому народу», — сказал американский чиновник.