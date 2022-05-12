«Отметим бокалом шампанского». Интервью с Огрызком о приятном событии — неизбежном распаде России и киевоцентричности Запада 12 мая, 23:42 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Москва, Россия, 12 мая 2022 года. (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В ближайшие два года Российская недоимперия потеряет деньги, станет ни на что неспособной страной и начнет валиться на куски, убежден дипломат Владимир Огрызко.

Война России против Украины — главные события 12 мая

В интервью Радио НВ он рассказал, почему распад РФ был неизбежен еще до начала полномасштабной войны с Украиной, а сейчас этот процесс ускорился, а также о киевоцентричности Запада и привлечении военных преступников к ответственности.

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— Россия может войти в современный мир только если распадется на отдельные образования, говорит мыслитель Нассим Талеб. Значит ли это, что мир уже готовится к такому празднику?

— Я об этом говорю не публично — годами, а публично — в течение последнего, 2021 года. Даже написал небольшую книжечку на эту тему.

На самом деле это объективный процесс, безотносительно к тому, кто говорит. Надо анализировать происходящее в этой стране и мы объективно подойдем к выводу, что у нее перспектив существования нет. Слишком много там даже внутренних факторов, которые говорят, что она долго не выдержит, не говоря сейчас о происходящем во внешнем пространстве.

Я писал свою работу до начала войны и предполагал, что Россия начнет реально испытывать нехватку денег примерно в 2032—2035 годах, исходя из простой истины, что Запад откажется от их источников энергии, перейдет на другие. У России этого перехода не будет, потому что она, во-первых, не хочет его, а во-вторых, она не может его реально осуществить.

Но война эти процессы ускорила в разы. У Европейского Союза планы уже через год отказаться от российской нефти. Это означает, что и скорость процесса, когда Россия не будет получать деньги, с полутора десятилетий сократилась до двух лет. А что такое Россия без денег, мы с вами прекрасно понимаем — это неспособная страна, которая сразу начнет рушиться на куски, потому что каждый из регионов будет думать о своей безопасности, а не о том, что кому-то захотелось сделать в далекой Москве.

Поэтому этот вопрос не в мыслителях, а в том, что реально. Думаю, на Западе сейчас стоило бы некоторым не мыслителям, а практикам задуматься над тем, что будет не через два-три года в контексте новых выборов, а над тем, что должно быть глобально в перспективе семи-десяти лет, и к этому готовиться. Поверьте, мы с вами это приятное событие еще отметим бокалом шампанского.

— Как вы оцениваете дипломатические усилия разных западных стран, которые регулярно ограничивают Россию, вводят новые санкции. Президент США Джо Байден регулярно говорит, что это Америка сплотила мир. Но еще одна интересная фраза у того же Нассима Талеба: «Посмотрим на Запад, есть ли там центр? Нет. Будь он, то он был бы сегодня в Киеве». Достаточно ли мы пользуемся этой киевоцентричностью?

— Мы сейчас свидетели того, насколько резко и быстро изменился западный мир и его отношение к Украине. Давайте не будем лукавить, что в январе этого года кто-то мог бы предположить, что позиция ЕС обернется к Украине от полуспины к тому, что к тебе идут и улыбаются. Это действительно трудно было предвидеть.

Кто мог предположить, что помощь со стороны США и других партнеров по НАТО перейдет со шлемов и касок к тяжелому вооружению? И это еще не конец. Подписанный Байденом закон о ленд-лизе открывает все шлюзы. И это то, что вызывает панику в Москве.

И в Киеве, и на Западе наконец-то поняли, что мы очень взаимосвязаны. От ситуации, которая есть сегодня в Украине, зависит то, какой ситуация будет через некоторое время в цивилизованных странах.

И не только! Посмотрите, что происходит с темой продовольствия. Если так [будет] дальше, мир может пережить реальный голод.

Нас реально стал рассматривать Запад как неотъемлемую часть. И это очень хорошо, потому что на это уходили все предыдущие годы: мы стучали в дверь, а нам не открывали. Теперь открыли. Почему? Потому что поняли, что мы были правы, и поняли, что нашим западным партнерам теперь придется платить высокую цену за провальность и абсурдность их предыдущей политики в отношении РФ.

— Есть мнения, что, например, нужно будет переписывать даже военные доктрины с учетом тех уроков, которые дает нам война России против Украины. Как изменятся подходы к дипломатии? Изменится ли то, что считалось стандартами в дипломатическом мире?

— Дипломатия цивилизованного мира как базировалась на международном праве, так и будет оставаться на этих позициях. Другое дело, что страны, которые пренебрегали этими нормами, должны быть наказаны. Я думаю, что одним из главных элементов наказания будет именно развал этой Российской недоимперии.

Далее пойдет речь о другой философии отношений, которые должны сложиться в мире, другой философии политики безопасности на региональном и глобальном уровнях. Какие-либо изменения в архитектуре международной безопасности, безусловно, произойдут. Такая ООН, которая существует сегодня, никому на самом деле не нужна. Такая МАГАТЭ, которая есть сегодня, нам так же не нужна. Многие международные структуры меняются в плане повышения их эффективности и соответствия тем принципам, которые они декларируют.

В уставе ООН записаны очень правильные вещи. Все спикеры этой организации подтверждают, что они будут ими руководствоваться. Но когда доходит до дела, эта организация оказывается абсолютно импотентной. Она в таком виде никому не нужна, поэтому должна быть переформатированной — ее правильные принципы должны будут обеспечиваться конкретными механизмами. Если такого не будет, то любая такая структура не будет иметь никакого смысла.

— Нам нужно привлечение к ответственности агрессоров, совершающих преступления, но Украина до сих пор не ратифицировала Римский устав. По вашему мнению, должна ли это сделать Верховная Рада как можно скорее. Почему с этим затягивают?

— Есть достаточно инструментов, позволяющих нам работать в этом плане достаточно эффективно. Есть Международный уголовный суд, есть Международный суд ООН, есть возможность создать отдельный международный трибунал. Вопрос только в том, как быстро это сделать.

Но есть политическая воля многих стран, желающих реально наказать Россию. Поэтому в этом случае мы не должны, мне кажется, привязываться к тому, ратифицируем ли мы сейчас Римский устав. Этот вопрос давно уже актуален, но я бы сейчас его не связывал с конкретными вещами, о которых идет речь. Немало механизмов, как привлечь и конкретных физических лиц, и Россию к ответственности за преступления, которые она совершила.

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