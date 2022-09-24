Распад России на части. Кто и что могут развалить страну-агрессора и какие новые риски возникнут для мира и Украины 24 сентября, 07:24 Эксклюзив НВ По данным СНБО, потенциально Кремль может утратить влияние на десять регионов России (Фото:Коллаж НВ)

Антон Муравейник, глава аналитического отдела фонда Вернись живым, — о том, что может повлечь за собой вероятный распад России, кто получит власть в новообразованных государствах и какая судьба ждет российского диктатора

Сегодня идея вероятного распада Российской Федерации на отдельные страны не кажется настолько экстравагантной, как это могло показаться до большой войны в Украине. После того как Россия понесла существенные потери из-за своей агрессии, ее экономика страдает из-за беспрецедентных санкций, а население теперь еще и напугано мобилизацией, а значит недовольно властями, мнения относительно возможного распада РФ на отдельные субъекты звучат все чаще.

Видео дня

Об этом говорят как отечественные, так и западные эксперты, в том числе экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, который призвал мир быть готовым к развалу России.

То, что это может произойти, предполагает и диктатор Владимир Путин. «Если в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, то сейчас пришло время и самой России. Она должна распасться на большое количество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — спрогнозировал будущее России в случае проигрыша в развязанной против Украины войне Путин во время своего недавнего обращения о мобилизации резервистов.

На актуальную тему НВ побеседовал с Антоном Муравейником, руководителем аналитического отдела фонда компетентной помощи армии Вернись живым, который проводит закрытое исследование, посвященное будущей трансформации России.

— Расскажите о вашем исследовании, посвященном теме перспектив распада России. Как давно вы исследуете эту тему и к каким выводам пришли?

— Прежде всего хочу предупредить, что в целях безопасности мы не можем раскрывать некоторые детали исследования. Его полная версия будет закрытой, а результаты предоставлены стейкхолдерам [заинтересованным сторонам] — украинским госучреждениям и организациям и, возможно, частично международным партнерам.

Если в двух словах, то рабочее название этого исследования: Трансформация российской государственности. Работу над ним мы начали в июле-августе 2021 года. Дело в том, что, по мнению наших специалистов, Украина делала недостаточно для полномасштабного противодействия Российской Федерации. Поэтому мы решили подумать над тем, что нужно сделать с Россией, чтобы она перестала представлять Украине угрозу. Ведь в большинстве возможных сценариев окончания войны Россия все равно в каком-то виде будет оставаться рядом с нами. И пока большинство сценариев указывают на то, что РФ или то, что возникнет на ее месте, все равно будет нести для Украины экзистенциальную угрозу.

Что касается блока, посвященного теме безопасности, то нужно понять, что Россия как государство не однородна, а гетерогенна [составлена из разных по происхождению и составу частей]. Учитывая это, недостаточно изучать РФ как государство в целом, а чтобы добиться успеха и понимать, что там происходит, следует также спускаться на региональный уровень. В разных регионах совершенно разный этнический состав населения. Где-то коренных народов больше, чем условно русских, где-то меньше, где-то отличаются другие индикаторы. Где-то присутствие, так сказать, государства, например, Росгвардии, больше, где-то меньше. И с помощью сбора и анализа данных из разных сфер жизни мы изучаем уровень неудовлетворенности по регионам, потенциальную способность к протестам и фактически показываем, как следует исследовать РФ. Идея состоит в том, чтобы в дальнейшем работать с конкретными народами, этносами и национальностями в конкретных регионах. Только в результате длительного взаимодействия и тщательного изучения региона, можно будет говорить о понимании хоть какого-то потенциала к национально-освободительным движениям. Это игра в долгую.

Также в блоке, посвященном теме безопасности, мы особое внимание уделяем кибербезопасности и киберсектору в целом. Дело в том, что у нас много говорят о кибербезопасности, но мало о кибератаке. В развитых странах уже давно есть понимание: киберпространство это — поле боя. И для нас киберсектор очень перспективен, потому что мы просим у американцев ракеты ATACMS с дальностью поражения 300 км (и это классно), но в киберпространстве, как говорит мой коллега, мы можем ударить условно по Владивостоку [расположен на расстоянии более 7.000 км от Киева].

Дипломатический блок очень важен, поскольку наши успехи были бы невозможны без поддержки Запада. Дело в том, что наша экономика фактически разрушена, мы несем потери и нам важно иметь финансовую, материальную и военную поддержку международных партнеров. И сейчас Украина вместе с партнерами должна увеличивать давление на РФ на международном уровне.

Ярким примером этого может быть история о том, что Россия не имеет права на членство в Совете Безопасности ООН, потому что в уставе этой организации членом все еще записан Советский Союз, а не РФ. То есть, это вещи, которые раньше всех устраивали, а теперь это окно возможностей для нас.

А вот экономический блок изучать довольно сложно. Дело в том, что в экономическом секторе все меняется прямо сейчас, поэтому мы сосредоточились в исследовании, чтобы показать самые слабые места в экономике РФ. И несмотря на то, что она является государством-донором ресурсов, у нее существует огромная проблема с логистикой и цепями снабжения. Во-первых, через ее огромную территорию. А во-вторых, это потому, что экономические санкции действуют, а потому у россиян могут приходить в упадок целые сектора экономики. Здесь все взаимосвязано: санкции вредят экономике, экономика теряет возможность для трудоустройства граждан, граждане испытывают нехватку средств и создается потенциал для недовольства, радикализации и, в некоторых случаях, центробежных движений.

При этом следует понимать, что вряд ли, чтобы что-то «такое» произошло и вся Россия сама по себе взяла и распалась. Поэтому рассчитывать на это не стоит, а следует работать, изучать врага и его слабые места и показывать, куда бить или что нужно сделать, чтобы ударить. Именно это мы и делаем в нашем исследовании.

— Что может стать главными причинами возможной трансформации и распада России и какова роль в этом российско-украинской войне в целом?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.