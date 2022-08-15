Россия расценит неспособность захватить Донецку область как провал своих целей в Украине — Минобороны Британии 15 августа, 09:10 Кремль расценит неспособность военных оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

По информации Министерства обороны Великобритании, Кремль расценит неспособность военных оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 11 августа российские СМИ сообщили, что главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что дата референдума о «присоединении к России» будет объявлена после «полного освобождения» «ДНР».

Видео дня

В июне журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что «ДНР» планирует стратегию проведения такого референдума и обеспечения того, чтобы не менее 70% голосов были за присоединение к России.

В ведомстве отметили, что вполне вероятно, что Россия находится на этапе планирования проведения референдума, хотя пока неясно, принято ли окончательное решение о проведении голосования.

«Кремль, скорее всего, расценит неспособность военных полностью оккупировать Донецкую область до сих пор как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине», — говорится в сообщении.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.