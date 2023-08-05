Переписка пропагандиста раскрыла, как Россия финансировала немецкую партию и пыталась остановить поставки танков Украине — расследование 5 августа, 17:56 Владимир Сергиенко (Фото:скриншот via The Insider)

Страна-террорист Россия использовала пропагандиста Владимира Сергиенко для влияния на немецкую ультраправую партию Альтернатива для Германии и пыталась с ее помощью помешать поставкам оружия Украине, — об этом идет речь в совместном расследовании The Insider и Der Spiegel.

Расследователи отмечают, что Сергиенко регулярно распространяет фейки в эфирах кремлевских пропагандистов, которые представляют его «немецким политологом». При этом, судя по взломанной переписке Сергиенко, он является «связным», который передает сообщения от своих кремлевских кураторов депутатам Альтернативы для Германии. Политсила — пятая по величине в немецком парламенте (83 из 736 мест), весной она вышла на второе место в опросах общественного мнения, сказано в материале.



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Журналисты пришли к выводу, что депутаты АдГ получали от кремлевского режима «прямые инструкции» — в частности, должны были попытаться остановить поставки оружия Украине. Страна-агрессор рассчитывала, что АдГ сможет сделать это с помощью судебного иска — этой темой занимался Сергиенко.

«Работа правительства будет затруднена. Данная ситуация для нас выигрышна, так как танки в любом случае либо будут поставлены гораздо позже, чем планируется, либо будет принят судебный запрет. Для поддержания данных действий требуется следующее: одобрение, медийная поддержка, финансовая поддержка. Депутат Бундестага заключит договор на подготовку иска. Отдельно используются депутатские запросы и ответы научной службы Бундестага», — заявлял Сергиенко своему куратору Алексею в марте 2023 года.

Также, как сказано в расследовании, АдГ получала из Кремля «темники» — в апреле Сергиенко отчитывался о том, как депутат Бундестага (от АдГ) и член ПАСЕ Харальд Вайель на сессии ПАСЕ «заявил, что киевские власти открыто преследуют православных Украины русского патриархата». Куратор в ответ его хвалил и спрашивал, будет ли заявление «по польской теме». Ложь Вайеля активно подхватили кремлевские пропагандисты.

The Insider пишет, что Сергиенко напрямую финансировали из Москвы. Он получал деньги как через немецкое НКО, так и наличными — пропагандиста задерживали на границе после его поездок в Россию в апреле и июне, и оба раза при нем обнаружили 9 тысяч евро наличными (максимально разрешенная сумма — 10 тысяч).

«Разумеется, 9 тысяч евро в месяц — несерьезная сумма для финансирования депутатов от АдГ, но, во-первых, как уже упоминалось выше, часть средств переправлялась через НКО, а во-вторых, Сергиенко в этой схеме был не один», — сказано в расследовании.

По данным журналистов, Сергиенко постоянно контактировал с «политтехнологом» Саргисом Мирзаханяном — ранее расследователи OCCRP установили, что он причастен к лоббированию интересов Кремля среди европейских политиков, в том числе немецких.

Der Spiegel сообщает, что Сергиенко имеет свободный доступ в Бундестаг и за последние годы установил «тесные контакты с апологетами Кремля в Германии». В частности, у него тесные связи с пропутинским членом АдГ в земле Саксония Ульрихом Эме, который в 2017—2021 годах нанял его в свой избирательный округ, когда был депутатом Бундестага.

5 июля парламентская фракция АдГ действительно подала иск под предлогом того, что поставки оружия не согласовали с Бундестагом, хотя такого требования нет в немецком законодательстве. Разбирательство по делу продолжается в Карлсруэ. В АдГ отрицают данные журналистов о финансировании из России.

По информации расследователей, Сергиенко — уроженец Львова, который в прошлом году получил гражданство ФРГ, утверждая, что подвергается «преследованиям» в Украине. Немецкие власти ему не поверили, но дали гражданство из-за того, что он много лет жил в Германии. Во взломанной переписке пропагандиста оказались снимки его внутреннего российского паспорта и загранпаспорта страны-агрессора.

Инфографика: The Insider

«Тот факт, что он утаил от немецких властей свое российское гражданство и не отказался от него, по немецким законам является преступлением, так что пропагандисту, даже если его не признают виновным в шпионаже, в Германии грозят серьезные проблемы», — пишет The Insider.