Россия пытается завербовать большее количество солдат для войны в Украине, но вряд ли у нее это получится — Пентагон 30 августа, 12:00 В Пентагоне считают, что попытка РФ привлечь больше военных вряд ли будет успешной (Фото:Генштаб)

По данным Пентагона, Россия пытается завербовать большее количество солдат для войны против Украины.

Как заявил в ходе брифинга высокопоставленный чиновник ведомства, многие новобранцы — старшего возраста, в плохой форме и проходят недостаточную подготовку.

Кроме того, российские вербовщики часто ищут новобранцев в тюрьмах.

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При этом в Пентагоне считают, что попытка привлечь значительное количество войск вряд ли будет успешной, поскольку «Россия исторически не достигала целевых показателей численности».

25 августа кремлевский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность армии РФ на 137 тысяч человек. Таким образом, общее количество российских военнослужащих, по его замыслу, должно составлять 1 150 628 человек.



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