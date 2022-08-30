Россия пытается завербовать большее количество солдат для войны в Украине, но вряд ли у нее это получится — Пентагон

30 августа, 12:00
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В Пентагоне считают, что попытка РФ привлечь больше военных вряд ли будет успешной (Фото:Генштаб)

В Пентагоне считают, что попытка РФ привлечь больше военных вряд ли будет успешной (Фото:Генштаб)

По данным Пентагона, Россия пытается завербовать большее количество солдат для войны против Украины.

Как заявил в ходе брифинга высокопоставленный чиновник ведомства, многие новобранцы — старшего возраста, в плохой форме и проходят недостаточную подготовку.

Кроме того, российские вербовщики часто ищут новобранцев в тюрьмах.

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При этом в Пентагоне считают, что попытка привлечь значительное количество войск вряд ли будет успешной, поскольку «Россия исторически не достигала целевых показателей численности».

https://www.youtube.com/embed/qdKqWKH7vpc

25 августа кремлевский диктатор Владимир Путин приказал военному руководству увеличить штатную численность армии РФ на 137 тысяч человек. Таким образом, общее количество российских военнослужащих, по его замыслу, должно составлять 1 150 628 человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Россия Пентагон Война России против Украины

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