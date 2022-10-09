«У нашей границы шесть батальонов». Россия пытается вовлечь Беларусь в открытую войну с Украиной — разведка 9 октября, 15:18 Возле украинской границы в Беларуси шесть батальонов воздушно-десантных войск, сообщили в ГУР Минобороны (Фото:gur.gov.ua)

Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины.

«Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению. На сегодняшний день, по данным военной разведки Украины у нашей границы, сосредоточено шесть батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций», — заявил Скибицкий в программе военного телевидения Украины Під прицілом.

Видео дня

Представитель ГУР Минобороны добавил, что Лукашенко готов отдать «все, что у него есть», чтобы это использовала Россия при условии, что вооруженные силы Беларуси не будут вступать в войну против Украины напрямую.

«Насколько долго будет такая ситуация это будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне России против нашего государства», — констатировал Скибицкий.

В начале сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.

4 октября он признал, что Минск участвует в войне против Украины. Это участие, по словам диктатора, якобы состоит в том, чтобы " не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси".

Тем временем Россия размещает свою армию на территории Беларуси, нанося по Украине ракетные удары.