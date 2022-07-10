Россия пытается вербовать чиновников в приграничных районах Латвии — Служба госбезопасности

10 июля, 06:48
Латвийский военный (Фото:instagram.com/latvijas_armija)

Латвийский военный (Фото:instagram.com/latvijas_armija)

Служба госбезопасности Латвии (VDD) заявила, что разведки России и Беларуси очень заинтересованы в вербовке чиновников в приграничных регионах, где разворачиваются силы союзников из НАТО.

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что российские и белорусские спецслужбы всегда были заинтересованы в вербовке латвийских государственных и муниципальных чиновников, обладающих информацией, содержащей государственную тайну или другие данные с ограниченным доступом.

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Согласно анализу VDD, спецслужбы России и Беларуси интересует реакция Латвии и ее союзников на вторжение России в Украину, в частности, наращивание военного потенциала на внешней границе НАТО.

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Также страны-агрессоры заинтересованы в любых сведениях о приграничных регионах Латвии, которые были бы полезны для обновления оперативных планов в случае перерастания ситуации в более широкий военный конфликт.

Кроме того, спецслужбы двух стран нацелены на вербовку должностных лиц органов самоуправления вблизи восточных границ страны, где развернуты силы союзных стран.

Как сообщалось, в Минобороны Латвии заявили о намерениях ввести в стране совместную военную службу и составили план введения нововведений.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Спецслужбы РФ Латвия Российские спецслужбы Война России против Украины

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