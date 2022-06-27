Оккупационные войска РФ пытаются усилить наступление на Изюмском направлении — Минобороны Британии 27 июня, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные эффективно удерживают оборону на Изюмском направлении (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупационные войска пытается усилить наступление на Изюмском направлении.

«Хотя основным направлением наступления России остается Северодонецко-Лисичанский „карман“, неделя постоянных интенсивных обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается восстановить скорость на северной оси Изюма», — говорится в сводке британского ведомства в Twitter.

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При этом, по данным Минобороны Британии, украинские войска продолжают удерживать линию в этом секторе, эффективно используя лесную местность для поддержки своей обороны.

Также отмечается, что в ближайшие недели российская кампания, скорее всего, все больше будет полагаться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия уже почти начала использовать.

Российский боевой армейский резерв — это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, работающих по совместительству, которые развертываются как целые подразделения, как правило, предназначенные для выполнения задач безопасности в тылу.

Как отметили в ведомстве, человеческий мобилизационный ресурс — это значительный фонд всех ветеранов, служивших в регулярной армии РФ на протяжении последних пяти лет.



Российские власти, вероятно, используют добровольцев этой категории для пополнения третьих батальонов в составе регулярных бригад.



В Минобороны Британии считают, что, несмотря на постоянную нехватку количества резервистов для отправки в Украину, российское руководство, вероятно, по-прежнему не хочет отдавать приказ о всеобщей мобилизации.



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