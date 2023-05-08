Операция влияния в Европе. Россия пытается создать раскол между ЕС и Турцией и ослабить поддержку Украины — СМИ 8 мая, 14:58 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Российская разведка проводит операцию влияния в Европе, чтобы создать раскол между ЕС и Турцией и ослабить поддержку Украины, сообщает издание Expressen.

«Утечка документов показывает, как российские агенты планировали и проводили акции в европейских городах, чтобы оскорбить президента Турции и возложить вину на Украину», — говорится в материале.

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Документы СМИ получили от одного из сотрудников российских спецслужб, лицо которого решили не раскрывать.

Согласно полученной информации, спецслужбы РФ взялись за тему после антитурецких протестов в Швеции и Дании на фоне блокирования Турцией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Затем российская разведка составила план, целью которого было оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во всех больших европейских городах.

«Сегодня между Турцией и странами ЕС существует значительная напряженность. И дело не только в жестких дипломатических контактах между Турцией и Швецией и переносе процесса вступления скандинавских стран в НАТО. По всей Европе наблюдается общий рост исламофобских настроений», — говорится в документе, который журналисты решили не показывать из-за защиты источника.

В частности, планировали акцию, в ходе которой пять человек в масках становятся на флаг Турции и сжигают портрет Эрдогана. Провести акцию планировали одно из узнаваемых мест Гааги.

Также в документах сказано, что постановочной была демонстрация 5 марта в Париже у ворот площади Сен-Пьер, в ходе которой якобы «представители украинской общины» развернули антитурецкий баннер и выкрикивали на камеру «Стоп, Эрдоган». Так хотели показать, что украинцы якобы «неблагодарные».

«Основная цель кампании: Показать неблагодарность и провокационный характер реакции украинской стороны на трагедию в Турции (землетрясение). Подчеркнуть разрушительный „нацистский характер“ проукраинских активистов и украинского общества при В. Зеленском в целом», — сказано в полученном документе.

Однако, журналисты выяснили, что «представитель украинского общества» на акции 5 марта в Париже ранее участвовал в других акциях, однако с антиукраинскими лозунгами.

«Это интересная информация, и она согласуется с тем, что мы видели в плане влияния России на Швецию и на западные страны», — сказал пресс-секретарь Полиции безопасности Габриэль Вернштедт, комментируя данные.



По его словам, правоохранителям известно, что Россия использует агентов или доверенных лиц с целью дестабилизации.