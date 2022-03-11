Россия хочет возобновить наступление на Киев — Минобороны Британии

11 марта, 11:00
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Россия планирует возобновить наступление на Киев (на фото — украинский военный, обороняющий украинскую столицу) (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Россия планирует возобновить наступление на Киев (на фото — украинский военный, обороняющий украинскую столицу) (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, российские оккупанты могут готовить новую наступательную операцию в ближайшие дни.

В британском ведомстве сообщили, что Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни.

«Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева», — говорится в сообщении.

По данным британского Минобороны, наступлению России мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1502161078125355013?s=20&t=aljZGrvsbjoe7QqP_LGSrw
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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киев Война России против Украины

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