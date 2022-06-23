«Путь средневековья». Россия пытается делать из украинских детей янычар — Геращенко

23 июня, 16:09
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Украинские дети, вывезенные Россией в Таганрог, 17 марта (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Украинские дети, вывезенные Россией в Таганрог, 17 марта (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ заявил, что Россия пытается делать из принудительно вывезенных украинских детей янычар.

Он подчеркнул, что каждый украинский ребенок остается гражданином Украины, независимо от того, увезут его куда-то с территории страны или нет.

Геращенко напомнил, что Россия ведет против Украины не только войну с помощью оружия, но и информационную и демографическую войну.

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«Россия поступает, как когда-то турки, забиравшие украинских или болгарских детей, делали из них янычар, которые впоследствии воевали на стороне Турции. Вот фактически россияне и пытаются идти по пути этого средневековья, пытаясь делать из украинских детей янычар. Но этого не выйдет. Мы всех детей вернем. Возможно, на это понадобятся годы, но это обязательно нужно сделать», — заявил советник главы МВД.

20 июня вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сославшись на данные украинской разведки, заявила, что Россия принудительно депортировала на свою территорию 1 миллион 200 тысяч украинских граждан.

https://www.youtube.com/embed/9kSvuLWud2Y

По ее словам, 240 тысяч депортированных — дети, 2 тысячи из них — дети-сироты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал депортацию детей из Украины одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Интервью НВ Антон Геращенко Российско-украинская война депортация Война России против Украины

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