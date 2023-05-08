Россияне — это рабская нация, Путин выражает ее мнения и ценности — Огрызко 8 мая, 19:42 Россияне снимают репетицию парада к 9 мая в Москве, 4 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Radio NV назвал россиян «рабской нацией», мнения и ценности которой выражает диктатор Владимир Путин.

«Народу (российскому — ред.) не нужна эта либеральная Россия. Российскому народу нужен царь, человек, который будет держать его в повиновении. Это рабская нация, и об этом нужно говорить совершенно искренне и откровенно. Не нужно этого бояться, потому что это правда», — подчеркнул Огрызко в эфире Radio NV.

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По его словам, если власть в России получат так называемые "российские либералы", они исчезнут через три-пять лет.

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Бывший министр иностранных дел Украины считает, что это необходимо донести до западных партнеров Украины, которые, по его словам «смотрят на россиян через свои западные либеральные очки» и «не понимают, о чем идет речь».

«Они думают, что они такие же нормальные, как и другие. К большому сожалению, не нормальные. Потому что Путин – это не просто Путин. Путин – это человек, выражающий мысли и ценности народа. Если бы было по-другому, то его там уже не было бы очень давно», — сказал Огрызко.

По его словам, согласно опросу прошлого года, западные ценности поддержали лишь 2% россиян, «а 60% сказали, что Запад — это угроза, «нам не нужны ваши либеральные гендерные и другие радости, у нас свое»».

«Поэтому я просто боюсь, что наши западные либеральные коллеги снова купятся на тезис о том, что группа таких умных, адекватных [что-то изменит]. Я не могу ничего сказать о Каспарове — выдающемся не только шахматисте, но и правозащитнике, человеке, который хочет построить что-то для своего народа. Но он просто так далек от него, что он не понимает, что ему подобные в России просто не приживаются. Знаете, это как посадить семена, а они по определенным обстоятельствам туда просто не вошли — почва не та, она их выталкивает, семена не прорастают», — убежден экс-глава МИД Украины.

Ранее политолог и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью Radio NV заявил, что российский диктатор потерял поддержку большинства россиян. Политолог утверждает, что, по данным Фонда общественного мнения, в 2015 году электоральный рейтинг Путина составил 76%, а к январю 2020 он упал до 45%.

В марте 2023 года российское издание РБК сообщало, что Кремль требует обеспечить результат кандидата от власти на президентских выборах в России 2024 года выше, чем на прошлых.

Участие в этих выборах Владимира Путина в Кремле назвали «базовым сценарием».

РБК не в первый раз публикует информацию о пожеланиях Кремля на выборах. Перед выборами 2018 года издание сообщало, что Кремль ставил задачу получения при Владимире Путине 70% голосов при явке в те же 70%.

Российский ЦИК тогда «нарисовал» Путину 76,7% (56,4 млн голосов в абсолютных цифрах) при явке 67,5%.