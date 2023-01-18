Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины — МИД Литвы 18 января, 00:00 Габриэлюс Ландсбергис в Украине (Фото:Gabrielius Landsbergis / Twitter)

Во вторник, 17 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, зачем Россия создает атмосферу страха и запугивает всех ядерным оружием.

Об этом сообщает Lrt.lt.

«Мы не можем подвергнуться созданному Россией нарративу по использованию ядерного оружия, поскольку таким образом оно пытается отказать страны Запада от оказания поддержки Украине», — заявил Ландсбергис.

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По его словам, ядерными угрозами Россия пыталась убедить себя, свое руководство и весь мир в своих возможностях. Они создавали нарратив, используя один из своих инструментов.

«Зачем ей (России — ред.) это сейчас нужно? Создавать атмосферу страха и контролировать процесс принятия решений, сдерживать нас от поставок оружия в Украину, сдерживать процесс принятия решений, тормозить процесс принятия решений», — подчеркнул министр.

Ландсбергис также отметил, что сейчас важно не поддаваться страху, продолжать поставлять оружие в Украину, ведь по его словам, главной задачей сейчас является помочь Украине победить, также он подчеркнул, что нужно продолжить вооружать союзные государства и быть терпеливыми.

В НАТО считают, что риск применения Россией ядерного оружия не высок.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Китай и другие страны послали России сигнал, «что ядерное оружие не должно быть использовано».

