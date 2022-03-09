В связи с большими потерями. Россия проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов — Генштаб

9 марта, 07:11
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По информации Генштаба, Россия проводит скрытую мобилизацию (Фото:Минобороны РФ)

По информации Генштаба, Россия проводит скрытую мобилизацию (Фото:Минобороны РФ)

В связи с многочисленными потерями личного состава в Украине Россия проводит скрытую мобилизацию под видом учебных сборов.

Как сообщает Генштаб, скрытая мобилизация проходит на временно оккупированной территории АР Крым, в Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также российские оккупанты активизировали деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

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Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Мобилизация Война России против Украины

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