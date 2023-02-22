Россия провалила испытания Сармата во время визита Байдена в Киев — CNN

22 февраля, 04:52
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Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Архангельская область, Россия, 20 апреля 2022 года. (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Архангельская область, Россия, 20 апреля 2022 года. (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Во время визита президента Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Запуск оказался неудачным.

Об этом сообщает CNN.

По данным источников телеканала, Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.

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Испытание тяжелой ракеты Сармат, по всей видимости, провалилось. Россия уже проводила успешные испытания этой ракеты, и если бы удалось и это, то, по мнению американских официальных лиц, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию во вторник.

Визит Джо Байдена в Киев 20 февраля стал первым приездом президента США в Украину за 15 лет.

Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Владимир Путин Джо Байден Баллистические ракеты Война в Украине Запуск баллистической ракеты

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