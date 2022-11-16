Россия провалила все до единой цели в войне против Украины — генерал Милли 16 ноября, 22:03 Марк Милли (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли убежден, что Россия провалила все свои цели в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN.

«Россияне терпели неудачу каждый раз. Проиграли стратегически, проиграли оперативно и, повторяю, проиграли тактически. То, что они пытались сделать, у них не получилось. Их переосмысленные стратегические цели незаконного вторжения провалились, все до единой», — сказал Милли.

Видео дня

Милли подчеркнул, что России была неспособна «захватить всю Украину» в начале войны, а также оказалась неспособной полностью оккупировать Донбасс и захватить Запорожскую и Херсонскую области.

«На всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы добивались успеха за успехом за успехом, а россияне каждый раз терпели неудачу», — сказал Милли.

По данным Генштаба Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 82 710 своих военных, за минувшие сутки — 630.