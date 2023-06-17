Впервые со времен холодной войны. В НАТО не смогли утвердить планы обороны в случае нападения России 17 июня, 10:15 Заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе. (Фото:REUTERS/Ив Герман)

На заседании министров обороны стран НАТО в пятницу, 16 июня, так и не удалось достичь согласия относительно планов ответа Альянса на возможное нападение России, сообщает Reuters

«Хотя региональные планы не были официально одобрены сегодня, мы ожидаем, что эти планы станут частью серии результатов Вильнюсского саммита в июле», — сказал Reuters высокопоставленный чиновник США.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры рассмотрели планы, которые были разработаны впервые с момента холодной войны, на двухдневной встрече в Брюсселе и приближаются к их согласованию.

При этом отмечается, что один из дипломатов обвинил Турцию в блокировании одобрения планов, поскольку страну не устраивали формулировки некоторых географических мест, в частности Кипра.

В течение десятилетий НАТО не видело необходимости в масштабных планах обороны, поскольку воевало в меньших войнах в Афганистане и Ираке, и считало, что постсоветская Россия уже не представляет угрозы.

Но учитывая войну России против Украины, Альянс считает, что необходимо утвердить все планы задолго до возможного конфликта с таким равноправным противником, как Москва.

18 мая сообщалось, что страны НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе одобрят секретные планы обороны на случай атаки страны-агрессора России.

Издание NYT сообщало, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО готовится к боевым действиям на границах Альянса и снова превращается в «военный союз».

На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года была утверждена новая стратегическая концепция Альянса, в которой Россию определили как «самую серьезную и самую прямую угрозу» безопасности союзников.