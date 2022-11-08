Россия против мирных переговоров и продолжает эскалацию войны в Украине — Госдеп

8 ноября, 01:01
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Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS/File Photo)

Нед Прайс (Фото:Andrew Harnik/Pool via REUTERS/File Photo)

США подтверждают утверждение Украины, что Россия против мирных переговоров согласно принципам Устава ООН и международному праву. Страна-агрессор прибегает к эскалации войны.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы верим, равно как и украинцы, в установление мира. Установление мира, которое будет уважать принципы Устава ООН относительно территориальной целостности и суверенитета, которое обеспечило бы способность Украины защищать свое будущее, восстановление и восстановление Украины, а также привлечение к ответственности России за нападение на Украину и совершение военных преступлений», — сказал Прайс.

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По его словам, если Россия хочет диалога, она должна остановить обстрелы и запуски ракет, прекратить атаки и убийства украинских гражданских граждан и уничтожение инфраструктуры.

«Но, конечно, Кремль делает все наоборот — он продолжает прибегать к эскалации этой войны вместо того, чтобы продемонстрировать сигнал, что он готов и открыт к переговорам», — подчеркнул представитель Госдепа.

Прайс также подчеркнул, что и США, и НАТО, и Европейский Союз продолжают придерживаться принципа «ничего об Украине без Украины».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Госдеп Война в Украине Война России против Украины

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