Россия просит у Китая сухпайки, это показывает, насколько серьезные у нее проблемы — CNN

15 марта, 02:22
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Украинские военные успешно дают отпор российским оккупантам (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные успешно дают отпор российским оккупантам (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия запросила у Китая военную и финансовую помощь, в том числе военные сухпайки, на фоне полномасштабного вторжения в Украину, — об этом сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников телеканала, среди запрошенной Россией помощи — сухпайки, которые в США называют Meal, Ready-to-Eat (MRE, дословно — пища, готовая к употреблению).

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https://twitter.com/melissakchan/status/1503486389811400710

«Запрос подчеркивает фундаментальные логистические проблемы, которые, по словам военных аналитиков и чиновников, не дают России продвигаться вглубь Украины, и поднимает вопросы о готовности российских вооруженных сил», — пишет CNN.

Один из источников предположил, что Китай может удовлетворить запрос о поставках продовольствия, так как это не предусматривает поставки летальной помощи, которую Запад воспримет как провокацию.

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Западный чиновник и американский дипломат сказали CNN, что, судя по данным США, Китай «продемонстрировал некоторую открытость к тому, чтобы предоставить России запрошенную военную и финансовую помощь». В то же время американские чиновники, знакомые с разведданными, заявили телеканалу, что пока не известно, собирается ли Китай это сделать.

Financial Times сообщает, что, по данным США, страна-агрессор попросила у Китая ракеты, беспилотники и бронетехнику, а Китай «ответил положительно».

https://twitter.com/Dimi/status/1503410801448976390

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

12 марта в Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что у российских войск серьезные проблемы с обеспечением и коммуникациями, поэтому командование поручило им «перейти на обеспечение» — грабить мирных жителей и мародерствовать.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Китай Financial Times CNN Россия-Китай Война России против Украины

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