РФ просит Бразилию поддержки у МВФ и G20 — Reuters 15 апреля, 05:20 Цей матеріал також доступний українською Пауло Гедесу (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

РФ обратилась в Бразилию с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20. Россия добивается противостояния санкциям Запада, введенным из-за вторжения в Украину.

Об этом пишет Reuters.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов написал министру экономики Бразилии Пауло Гедесу письмо с просьбой о поддержке в предотвращении «политических обвинений и попыток дискриминации» в международных финансовых институтах и на многосторонних форумах.

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«За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений… Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками», — написал Силуанов.

Письмо, в котором не упоминается война в Украине, датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России 13 апреля.

В правительстве Бразилии отметили, что хотели бы, чтобы Россия осталась участником дискуссий в многосторонних организациях.

Ранее сообщалось, что США откажутся от участия во встречах Большой двадцатки, на которых присутствует Россия.

В конце марта президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, но заявил, что решение должна быть принята самой группой стран.

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