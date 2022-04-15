РФ просит Бразилию поддержки у МВФ и G20 — Reuters
Пауло Гедесу (Фото:REUTERS/Adriano Machado)
РФ обратилась в Бразилию с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20. Россия добивается противостояния санкциям Запада, введенным из-за вторжения в Украину.
Об этом пишет Reuters.
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Министр финансов РФ Антон Силуанов написал министру экономики Бразилии Пауло Гедесу письмо с просьбой о поддержке в предотвращении «политических обвинений и попыток дискриминации» в международных финансовых институтах и на многосторонних форумах.
«За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений… Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками», — написал Силуанов.
Письмо, в котором не упоминается война в Украине, датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России 13 апреля.
В правительстве Бразилии отметили, что хотели бы, чтобы Россия осталась участником дискуссий в многосторонних организациях.
Ранее сообщалось, что США откажутся от участия во встречах Большой двадцатки, на которых присутствует Россия.
В конце марта президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, но заявил, что решение должна быть принята самой группой стран.
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