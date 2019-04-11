Россия просчиталась. Климкин прокомментировал отказ ПАСЕ снимать антироссийские санкции Сегодня, 17:35 157 Цей матеріал також доступний українською UN Geneva / Flickr Павел Климкин UN Geneva / Flickr

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал отказ ПАСЕ снимать антироссийские санкции.

По словам Климкина, в своих расчетах относительно европейских политиков РФ просчиталась.

"Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность", - написал Климкин в Twitter.

І щодо останнього рішення ПАРЄ. Для деяких європейських політиків цінності та принципи закінчуються там, де закінчується зона комфорту. Проте не для всіх. І тут Росія прорахувалася. Європа бачить і знає її справжнє обличчя і сутність — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2019 г.

В среду, 10 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию касательно России, из документа убрали все пункты о снятии санкций, которые пыталась протолкнуть Москва и поддерживающие ее члены ПАСЕ.



Резолюция О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы изначально имела целью снятие санкционного давления с РФ.

При подготовке документа стороныпришли к компромиссу и убрали из документа ключевые спорные нормы.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.