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Россия просчиталась. Климкин прокомментировал отказ ПАСЕ снимать антироссийские санкции

Сегодня, 17:35
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Россия просчиталась. Климкин прокомментировал отказ ПАСЕ снимать антироссийские санкции - фото

UN Geneva / Flickr

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал отказ ПАСЕ снимать антироссийские санкции.

По словам Климкина, в своих расчетах относительно европейских политиков РФ просчиталась.

"Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность", - написал Климкин в Twitter.

В среду, 10 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию касательно России, из документа убрали все пункты о снятии санкций, которые пыталась протолкнуть Москва и поддерживающие ее члены ПАСЕ.

Резолюция О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы изначально имела целью снятие санкционного давления с РФ.

При подготовке документа стороныпришли к компромиссу и убрали из документа ключевые спорные нормы.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.

Теги:   ПАСЕ Россия Павел Климкин

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