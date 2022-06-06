ФСБ признает проигрыш в информационной войне — Центр противодействия дезинформации 6 июня, 02:38 Цей матеріал також доступний українською Спецслужбы разработали план пропаганды на захваченных территориях (Фото:.instagram.com/fsb_rossii_official/)

Федеральная служба безопасности РФ в своих документах признает, что пропаганда недостаточно влияет на население. Кремль проигрывает информационную войну.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.



Отмечается, что российские спецслужбы разработали для пропаганды на захваченных территориях план действий правильного «зомбирования» населения, потерпевшего поражение.

Видео дня

Упомянутый план предполагал использование образа «вежливых людей» 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.п.), распространение видеозаписи совместных действий российских и «правильных» украинских солдат против украинских нацистов и бандеровцев, а также видео солдат, которые несут людям мир в виде новых учебников для школ, медицинского оборудования и т.д.

Также предполагалось многочисленное обращение украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и мире.

Входила в план и работа с теми, кто по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей — преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания и т.д.

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