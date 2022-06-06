ФСБ признает проигрыш в информационной войне — Центр противодействия дезинформации

6 июня, 02:38
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Спецслужбы разработали план пропаганды на захваченных территориях (Фото:.instagram.com/fsb_rossii_official/)

Спецслужбы разработали план пропаганды на захваченных территориях (Фото:.instagram.com/fsb_rossii_official/)

Федеральная служба безопасности РФ в своих документах признает, что пропаганда недостаточно влияет на население. Кремль проигрывает информационную войну.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что российские спецслужбы разработали для пропаганды на захваченных территориях план действий правильного «зомбирования» населения, потерпевшего поражение.

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Упомянутый план предполагал использование образа «вежливых людей» 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.п.), распространение видеозаписи совместных действий российских и «правильных» украинских солдат против украинских нацистов и бандеровцев, а также видео солдат, которые несут людям мир в виде новых учебников для школ, медицинского оборудования и т.д.

Также предполагалось многочисленное обращение украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и мире.

Входила в план и работа с теми, кто по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей — преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания и т.д.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Пропаганда Российская агрессия ФСБ Военная пропаганда Российская пропаганда Война России против Украины

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