Россия уже потерпела поражение в войне против Украины — Белый дом 5 мая, 06:18 Цей матеріал також доступний українською США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины — Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Россияне уже потерпели поражение в войне в Украине, заявил Белый дом.



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Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

«Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу — ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли — по своему определению», — заявила она.

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Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что Кремль планировал захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но РФ это не удалось.

«Президент Путин не проведет марш по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО», — отметила Псаки.

Она также подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как с помощью усиления оружием на поле боя, так и обеспечения любых потребностей Украины.

Сообщалось, что почти все гаубицы, которые США обещали Киеву, уже находятся в Украине.



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