Россия уже потерпела поражение в войне против Украины — Белый дом

5 мая, 06:18
Цей матеріал також доступний українською
США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины — Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины — Псаки (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Россияне уже потерпели поражение в войне в Украине, заявил Белый дом.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

«Важно отметить и не упускать из виду, как это (свою победу — ред.) определяли для себя россияне. Они уже проиграли — по своему определению», — заявила она.

Видео дня
Читайте также:

Кристина Квин: США внесли свой вклад, так как поставляли оружие Украине еще до начала боевых действий (Фото:Halyna Tereshchuk/RadioSvoboda.Org (RFE/RL)) «США внесли свой вклад». Кристина Квин объяснила, почему Украина смогла дать отпор России

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что Кремль планировал захватить значительную часть территории Украины, в том числе на севере, но РФ это не удалось.

«Президент Путин не проведет марш по улицам Киева. Они не завладеют территориальной целостностью и суверенитетом этой страны. Им не удалось разделить НАТО», — отметила Псаки.

Она также подчеркнула, что на нынешнем этапе США прилагают усилия, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров как с помощью усиления оружием на поле боя, так и обеспечения любых потребностей Украины.

Сообщалось, что почти все гаубицы, которые США обещали Киеву, уже находятся в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=ggk0VgIwLaY
Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Владимир Путин Российская агрессия Джен Псаки Белый дом Украина Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X