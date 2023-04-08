Россия провалила войну против украинской энергосистемы — британская разведка 8 апреля, 11:27 Россия потерпела поражение в войне против украинской энергосистемы (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

России за осень и зиму не удалось довести до коллапса объединенную энергосистему Украины, теперь эту кампанию фактически свернули.

На это указывает Минобороны Британии в своем ежедневном разведывательном обзоре о войне в Украине за 8 апреля.

"Российская кампания с целью нанести непоправимый ущерб объединенной энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов, скорее всего, провалилась", - констатируют в британской разведке.

Видео дня

Россия наносила дальнобойные удары по Украине с октября 2022 года, однако масштабные атаки стали редкостью с начала марта 2023 года.

Атаки меньшего масштаба (до 25 ракет) продолжаются, но, скорее всего, оказывают гораздо меньшее влияние на энергосистему, отмечают в британской разведке.

Украинские операторы энергосистемы продолжают закупать замену для необходимых компонентов, в том числе поврежденных трансформаторов. Транспортировка и установка этих компонентов – это большой логистический вызов, особенно если речь идет о больших трансформаторах, которые могут весить более 100 тонн.

Но энергетическая ситуация в Украине, вероятно, улучшится с наступлением более теплой погоды, считают в Минобороны Британии.

Также, скорее всего, начата планировка и подготовка к следующей зиме.

7 апреля в Минэнерго заявили, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии после полугодовой паузы в условиях профицита генерирующей мощности.

Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года, после того, как Россия впервые нанесла масштабный ракетный обстрел по всей территории Украины, в частности по энергетической инфраструктуре.



В течение следующих месяцев Украина пережила более десяти волн масштабных российских обстрелов, когда враг применял десятки ракет разных типов и дальности. Из-за дефицита мощности Минэнерго приходилось применять отключение электроэнергии потребителям, но враг не смог достичь своей цели погрузить Украину в полный блекаут.